Românca octuplă campioană a semnat: "Bun venit în echipă"

Anunțul a fost făcut oficial de Red Bull România, într-un mesaj plin de entuziasm: „Întrerupem programul obișnuit pentru o veste BOMBĂĂĂĂ. Tocmai s-a dat cel mai tare join server: Red Bull Player. Welcome to the squad, Ana. GG”



La 25 de ani, Ana este considerată cea mai bună jucătoare de CS2 din lume, titlu confirmat recent în cadrul HLTV Awards 2024.

"Regina din Rădăuți" activează la Imperial Female, echipă internațională în care evoluează alături de colege din Rusia, Slovacia și Suedia.



Campioană a scenei feminine încă din perioada CS:GO, Ana s-a adaptat rapid la Counter-Strike 2, rămânând unul dintre cei mai buni sniperi din circuit.