Proiect GRANDIOS anuntat la Iasi! Va avea 16.000 de locuri si va costa 55 de milioane de euro: cea mai mare sala polivalenta din Romania

Cea mai mare sala polivalenta din Romania s-ar putea construi la Iasi.

Primarul Mihai Chirica a anuntat ca Primaria Iasi vrea sa construiasca o sala de 16.000 de locuri. Intreg proiectul ar costa 55 de milioane de euro.

"Deja lucram pe doua proiecte. Unul pentru proiectul salii de 16.000 de locuri. Studiul de fezabilitate este gata, planul urbanistic zonal mai are nevoie de un aviz de la Consiliul Judetean si este gata. Cred ca Iasi are nevoie si de o sala mult mai usor de utilizat, una in jur de 10.000 de locuri, pe care prognozam sa o cladim cat mai repede, desi va trebui sa facem un imprumut. O sa ii dam drumul de la anul chiar cu asigurarea unui credit, daca va fi nevoie, si se pare ca va fi nevoie de o sala de sport in municipiul Iasi", a declarat Mihai Chirica.

Daca planul primarului Chirica va prinde contur, sala din Iasi ar deveni cea mai mare din Romania. Polivalenta din Cluj poate primi maximum 10.000 de spectatori.