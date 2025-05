11 ani au trecut de la momentul în care Formula Abarth a fost înlocuită de Formula 4 Campionat Italian. Trei români au luat startul în noua ediție a seriei de top. În acest weekend, însă la cea de a două etapă, pe circuitul italian de la Vallelunga au participat doar doi: David Cosma Cristofor și Luca Viișoreanu. Primul a reprezentat team-ul german PHM în timp ce al doilea a rulat pentru echipa românească: Real Racing.

Premieră pentru România. David Cosma Cristofor, rezultat de excepție pentru la Vallelunga

Sesiunea de calificări a marcat însă un rezultat incredibil pentru istoria participărilor piloților români în competițiile de top din marca Formula 4. Pilotul bucureștean, David Cosma Cristofor, elev în capitală la International School of Bucharest, a impresionat asistența cu un poleposition la finalul zilei de vineri, după ultima sesiune de calificare.

“Sunt foarte mândru că am făcut pole-position, mai ales că a plouat cu 2 ore înainte. Am făcut un tur perfect dar sincer nu mă așteptam la un astfel de rezultat deoarece concurez cu piloți cu mult mai multă experiență, eu abia anul acesta am trecut la F 4. Printre cei care m-au felicitat a fost și prietenul meu care rulează în Formula 3, Brando Badoer (n.a. fiul lui Luca Badoer, fost pilot F 1)”, a explicat rezultatul uimitor, David.

Ulterior, însă problemele tehnice l-au împiedicat pe David să reconfirme prestația din calificări în cursele de sâmbătă și duminică. Totuși, pilotul bucureștean s-a clasat la final în partea superioară a clasamentului, la doar 3 poziții de liderul detașat al campionatului, englezo-japonez