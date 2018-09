Ronaldo si Beckham nu sunt singurii sportivi faimosi deveniti patroni de cluburi! Unde sunt actionari LeBron James, Iniesta si Zidane

Au facut cariera in sport, dar acum se apuca de afaceri. Tot in domeniul care i-a consacrat. Sportivi cu renume au planuri marete in anii ce urmeaza.

Au facut mare valva stirile legate de faptul ca Ronaldo a cumparat 50% din actiuni la Valladolid si David Beckham a creat o noua echipa numita Inter Miami.

Dar cei doi nu sunt singurii sportivi care vor sa faca afaceri in domeniul sportului. Iata topul celor mai importanti sportivi care acum sunt actionari la cluburi din Europa si America de Nord.

Michael Jordan - Este proprietarul lui Charlotte Hornets (NBA)

Fratii Neville, Butt, Scholes si Giggs - Detin fiecare cate 10% din actiuni la Salford City

Andres Iniesta - Este actionar majoritar si sponsor principal la Albacete

Lebron James - In Aprilie 2011, James a cumparat un pachet minoritar de actiuni la Liverpool

Tony Parker - Parker este proprietarul formatiei ASVEL Basket. O echipa de baschet din prima liga franceza

Paolo Maldini - Italianul este proprietarul echipei de fotbal Miami FC

Didier Drogba - Este co-proprietarul echipei Pheonix Rising din liga a 2-a de fotbal din Statele Unite

Steve Nash - Este mare fan Tottenham si actionar la Mallorca

Surorile Williams - Cele doua surori fac parte din actionariatul lui Miami Dolphins inca din anul 2009

Zidane, Lizarazu si Boghossian - Acestia au actiuni la Evian, fosta echipa a lui Dan Nistor

Magic Johnson - Este actionar la echipa de baseball Los Angeles Dodgers. In trecut a avut actiuni si la L.A. Lakers, dar le-a vandut intre timp.

O situatie asemanatoare am avut si in Liga 1, unde fostul arbitru Adrian Porumboiu a cumparat FC Vaslui si a reusit sa duca echipa in grupele Europa League.