Dan Petrescu a luat parte la conferința de presă premergătoare returului cu Lugano.

Dan Petrescu: ”E clar că Lugano e echipa mai bună!”

Antrenorul ardelenilor spunne că echipa din Elveția este favorită certă, mai ales că CFR va trebui să se descurce fără patru titulari.

”Trebuie să respectăm adversarul. Nu știu de ce trebuie să mai vorbim. E clar că ei sunt echipa mai bună, au jucătorii mai buni. Costă 10 milioane, 15 milioane, uitați-vă pe Transfermarkt. E clar că lotul lor e mai valoros și au niciun accidentat. Este foarte important.

Noi avem patru jucători titulari care sunt accidentați. Orice echipă din lume ar suferi să nu aibă patru titulari. Din punctul acesta de vedere ei au un avantaj.

Indiferent de numele adversarului, când am avut spirit, când am avut organizare, când ne-am sacrificat, am avut rezultate mari. Mâine cred că trebuie să facem cel mai bun meci din ultimii 5 ani, ținând cont de probleme și de valoarea adversarului”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.

Dan Petrescu: ”Louis Munteanu a pățit ceva la antrenament!”

De asemenea, Dan Petrescu a anunțat probleme și pentru Louis Munteanu. Atacantul despre care se vorbește intens că ar putea fi vândut în această vară pe o sumă record a acuzat dureri în timpul antrenamentului. Totuși, în funcție de cum se va prezenta Munteanu la antrenamentul oficial, acesta ar putea fi folosit titular.

”Sperăm să fie sănătos întâi Louis Munteanu. Vedem la antrenament ce se întâmplă. Dacă e sănătos, nu văd de ce să nu joace. A dus bine ultimele meciuri. În Elveția a fost extraordinar, a scos un penalty jumate. Dacă Munteanu este într-o formă bună este clar că poate decide meciul.

Trebuie să îi aducem mingi lui Munteanu în față. Louis poate inventa mereu ceva. Mi se pare într-o formă bună. La antrenament ieri a pățit ceva. Dacă azi se antrenează normal am mare încredere că poate face ceva. Nu se știe nimic despre el acuma. Erau vorbe că pleacă. Băiatul e liniștit, se antrenează bine”, a completat Dan Petrescu.