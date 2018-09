Momentul anului 2018 in sportul romanesc! Robert Hajnal a reusit un rezultat FABULOS in cea mai dificila cursa din lume! A alergat ultimul kilometru cu steagul Romaniei!

Robert Hajnal a terminat pe locul 2 in Champions League-ul alergarii montane!

Cea mai dificila cursa montana din lume, UTMB, a avut in acest an 2561 de concurenti la start! Considerata Champions League-ul alergarii montane, UTMB are o distanta de 170 de kilometri. Iar in 2018, pe podium s-a clasat romanul Robert Hajnal!

Robert Hajnal a facut o cursa incredibila. Romanul de la echipa CEP Romania a fost tot timpul in plutonul fruntas. Dupa kilometrul 70 a intrat in primii 10 alergatori si a continuat sa urce constant. La kilometrul 136, La Giete, Robert Hajnal a trecut pe locul al doilea in clasament.

In total, Robert Hajnal a obtinut un timp de 21 de ore, 31 de minute si 37 de secunde! Ultimul kilometru l-a alergat cu steagul Romaniei, fiind felicitat de cei prezenti la finis.

Sursa: Aimx.ro