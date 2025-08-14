Nu cedează niciun euro! Jucătorul pus pe liber de Becali blochează FCSB: vrea toți banii din contract ca să plece

Gimnasta braziliană Rebeca Andrade, medaliată cu aur la sol anul trecut, la Jocurile Olimpice de la Paris, a decis să nu mai concureze în 2025 şi nu va mai participa la Campionatele Mondiale de la Jakarta (19-25 octombrie), a anunţat echipa sa, citată de AFP.

Serviciul de comunicare al lui Andrade a confirmat astfel afirmaţiile antrenorului acesteia, Francisco "Xico" Porath, care a declarat pentru Globo Esporte: "Am decis să nu o înscriem în competiţii anul acesta".

"Va rămâne activă în sală, menţinându-şi condiţia fizică”, a adăugat el, însă "în 2026 avem angajamente foarte importante. Faza de calificare la Jocurile Olimpice este pe cale să înceapă".

Marţi, atleta în vârstă de 26 de ani a făcut senzaţie anunţând că renunţă definitiv la exerciţiile la sol pentru a-şi proteja sănătatea, considerând că îi supun corpul unui "impact" prea mare. Cu toate acestea, ea intenţionează să-şi continue cariera la alte aparate.

Rebeca Andrade: ”Am mai multă grijă de sănătatea mea fizică şi mintală”



"Sunt o sportivă de 26 de ani, cu cinci operaţii la genunchi. Atunci când ne înţelegem limitele, este esenţial să le respectăm. Ştiu că vă place când fac exerciţii la sol, dar pot încă să arăt multe la alte aparate", a explicat sportiva care a făcut senzaţie la JO 2024 de la Paris, unde a învins-o pe legenda americană Simone Biles la sol.

"Am mai multă grijă de sănătatea mea fizică şi mintală. Este crucial pentru anii următori, când vom avea cel puţin încă o Olimpiadă în faţă", a explicat ea, conform Agerpres.

Multiple accidentări la genunchi suferite între 2015 şi 2019 i-au pus în pericol cariera lui Andrade înainte de a deveni una dintre cele mai bune gimnaste din lume.

După debutul olimpic la Rio 2016, gimnasta originară din Sao Paulo a câştigat aurul la sărituri şi argintul la individual compus la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în 2021.

Anul trecut, la Paris, pe lângă aurul la sol, Andrade a câştigat argintul la sărituri şi din nou la individual compus, apoi bronzul în concursul pe echipe, un bilanţ care o face cea mai medaliată atletă braziliană din istoria olimpică, atât la feminin, cât şi la masculin.

