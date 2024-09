Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, joi, la începerea celui de-al treilea său mandat în funcţie, că este convins că România va reuşi să câştige peste 10 medalii la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice care se va desfăşura la Los Angeles în 2028.

Mihai Covaliu a spus câte medalii va cuceri România la Los Angeles 2028

"Este o onoare pentru mine să preiau acest al treilea mandat de preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. În acelaşi timp este o provocare. Sunt mândru că fac parte din această echipă extraordinară. Faptul că am primit această încredere pentru încă un mandat mă responsabilizează şi sunt conştient de presiunea care mă apasă, dat sunt calm şi echilibrat. Încerc în fiecare zi să fac un pas înainte şi sunt convins că împreună cu noul Comitetul Executiv vom reuşi să facem tot ceea ce am promis.

Tokyo a fost o ediţie cu totul şi cu totul specială, apoi am spus că am reuşit să stabilizăm lucrurile şi aşa a fost. Acum la Paris am realizat o creştere foarte importantă şi sunt convins că împreună cu noua echipă de conducere vom depăşi 10 medalii la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028", a spus el.

Întrebat ce le transmite sportivilor români care îşi propun o medalie la Los Angeles în 2028, preşedintele COSR a răspuns: "Să se apuce de muncă".

Covaliu cataloghează drept un lucru bun alegerea preşedintelui Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, în funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

"E un lucru foarte bun şi am observat că de aceeaşi părere sunt şi membrii Adunării Generale. Fotbalul a demonstrat un management bun, a făcut performanţă, a investit într-o generaţie tânără care începe deja să fie o forţă în Europa, iar eu cred că această cooptare, acest parteneriat pe care îl avem prin includerea lui Răzvan Burleanu ca vicepreşedinte al COSR este ceva normal. Aşteptările mele faţă de vicepreşedinţii COSR sunt nu mai puţin mari faţă de cele pe care le am de la mine. Sunt oameni care ştiu ce înseamnă performanţa şi care au demonstrat. Sunt oameni cu care se poate merge înainte pentru binele sportului din România", a menţionat el.

Referitor la apelul făcut de David Popovici după succesul său la Jocurile Olimpice de la Paris prin care solicită oamenilor politici investiţii în sport, Mihai Covaliu a afirmat: "Eu mă uit întotdeauna la partea plină a paharului şi atunci când cineva spune că există o problemă eu mă concentrez pe a găsi soluţii. Sigur că fiecare e liber să aibă dreptul la opinie, să spună ceva atunci când are o nemulţumire. Dar haideţi să vedem care e realitate, iar realitatea este că în continuare se fac săli de sport în România, în continuare se fac bazine olimpice în România, deci hai să ne uităm şi la lucrurile pozitive, nu doar să vedem ceea ce cu toţii suntem de acord că se poate îmbunătăţi".

Mihai Covaliu, al treilea mandat ca președinte al COSR

Fostul campion olimpic, mondial şi european la scrimă Mihai Covaliu a fost reales, joi, din postura de unic candidat, pentru un al treilea mandat în funcţia de preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Adunarea Generală a COSR votându-l totodată pentru unul dintre cele trei posturi de vicepreşedinte pe conducătorul Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

În vârstă de 46 de ani, Mihai Covaliu a fost ales cu 168 voturi şi 2 abţineri de Adunarea Generală de alegeri care a avut loc la Casa Olimpică din Capitală. La şedinţă au participat 89 din cei 116 membri afiliaţi ai COSR.

Cele trei funcţii de vicepreşedinte ale forului olimpic vor fi ocupate pentru următorii patru ani de Camelia Potec (preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern) - 159 voturi, Elisabeta Lipă (preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport) - 151 voturi şi Răzvan Burleanu (preşedintele Federaţiei Române de Fotbal) - 129 voturi. Cei trei au fost singurii candidaţi pentru aceste funcţii.

Mandatele organelor de conducere alese, joi, se încheie în luna aprilie a anului 2029.

Agerpres