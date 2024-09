Clinton N'Jie, cotat la 950.000 de euro de site-urile de specialitate, a fost adus liber de contract la Rapid de la Sivasspor în luna septembrie.

Clinton N'Jie, mesaj categoric după ce a semnat cu Rapid: ”Astea sunt obiectivele mele”

44 de selecții și 10 goluri are Clinton N'Jie la echipa națională de fotbal a Camerunului. Fotbalistul și-a setat și un obiectiv la formația dirijată de Marius Șumudică: să ajungă cu giuleștenii într-o competiție europeană.

”Sunt fericit să fiu aici, la unul dintre cele mai mari cluburi din România. Am vorbit cu patronul (n.r. Dan Șucu) şi cu antrenorul (n.r. Marius Șumudică). A fost o decizie uşoară să vin aici. Clubul m-a vrut mult. Sunt fericit să fiu aici.

Nu am urmărit fotbalul românesc. Am juca împotriva unor echipe din România. Am vorbit cu patronii şi antrenorul. Sunt ceva ani de când nu au mai luat titlu. E un obiectiv pentru noi, să jucăm în Europa şi un trofeu ar fi extraordinar pentru noi. Să îi facem pe fani fericiţi. Astea sunt obiectivele mele.

Sunt foarte rapid, să văd dacă mai sunt rapid. A trecut ceva vreme de la ultimul meu meci. Am făcut sală şi am alergat ca să îmi menţin forma fizică. Trebuie să mai lucrez la partea tehnic”, a spus Clinton N'Jie.

Brasseries, Olympique Lyon, Tottenham, Marseille și Dinamo Moscova sunt cluburile la care camerunezul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice.

Rapid, în perioada de mercato

Veniri - Timotej Jambor (Zilina / 1 milion de euro), Kader Keita (CFR Cluj / 800.000 de euro), Rareș Pop (UTA Arad / 700.000 de euro), Jakub Hromada (Slavia Praga / 500.000 de euro), Tobias Christensen (Fehervar / 500.000 de euro), Constantin Grameni (FCV Farul / 400.000 de euro), Alexandru Pașcanu (Ponferradina / 350.000 de euro), Filip Blazek (Banik Ostrava / 250.000 de euro), Luka Gojkovic (FK Javor / 200.000 de euro), Diogo Mendes (Maritimo Funchal / 200.000 de euro), Cristian Manea (CFR Cluj / gratis), Benjamin Siegrist (Celtic Glasgow / gratis), Clinton N'Jie (Sivasspor / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Kevin Soni (Hapoel Ierusalim), Claudiu Micovschi (UTA Arad), Ștefan Pănoiu (FCU Cluj), Cătălin Vulturar (UTA Arad), Cristian Ignat (CS Mioveni), Alexandru Stan (CS Mioveni), Alexandru Crivac (Progresul Spartac), Codruț Sandu (LPS Clinceni), Rareș Stanciu (CS Tunari)

Plecări - Albion Rrahmani (Sparta Praga / 5 milioane de euro), Ermal Krasniqi (Sparta Praga / 2 milioane de euro), Funsho Bamgboye (Hatayspor / gratis), Dragoș Grigore (Buzău / gratis), Jakub Hromada (Slavia Praga / împrumut expirat), Iulian Cristea (FCU Cluj / gratis), Kevin Soni, Virgil Drăghia, Alexandru Crivac (contracte reziliate), Damjan Djokovic (CFR Cluj / gratis), Alexandru Albu (Al Hazem / gratis), Ștefan Pănoiu (Botoșani / gratis), Codruț Sandu (FCU Craiova / împrumutat), Alexandru Stan (FC Buzău / împrumutat), Robert Bădescu (Mioveni / împrumutat), Eduard Dănilă (Mioveni / împrumutat), Gabriel Gheorghe (CFC Argeș / împrumutat), Cătălin Cîrjan (Arsenal / împrumut expirat)