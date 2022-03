Mesajul cu care legendarul rus Plushenko a scandalizat lumea: „Rușii mei, mergeți cu capul sus! Stop rasismului! Stop genocidului! Stop fascismului!” 

Președintele Rusiei a invadat Ucraina de mai bine de o săptămână, având ca scop „denazificarea” țării, după cum susține chiar el. Putin numește însă războiul declanșat de țara sa ca fiind de fapt „un exercițiu militar”, iar recent a lansat o amenințare nucleară, nemulțumit de faptul că Ucraina este ajutată de Europa și SUA.

Lumea sportului din Rusia a fost extrem de afectată, sportivii ruși fiind suspendați din competițiile internaționale, lucru ce s-a întâmplat și cu echipele de club și naționalele. Majoritatea sportivilor ruși au fost puși la zid pentru lipsa de reacție în cazul războiului declanșat de liderul de la Kremlin.

Mesajul scandalos postat de Evgeni Plushenko



Evgeni Plushenko (39 ani) este unul dintre cei mai mari patinatori din istorie, a transmis un mesaj pe contul său de Instagram, pentru tot poporul rus. Cvadruplu medaliat al Jocurilor Olimpice, Plushenko nu a scris nimic despre război, însă i-a îndemnat pe ruși să fie mândri de ei și, preluând „mantrele” propagandei din Rusia, a îndemnat la stoparea rasismului, genocidului și fascismului.

„Sunt rus! Sunt mândru să fiu rus! Am fost născut în măreața Rusie, în regiunea Khabrovsk. Am trăit mult timp în Volvograd, am făcut parte din clubul sportiv din Sankt Petersburg, iar acum trăiesc și muncesc la Moscova. Am adus acasă 4 medalii olimpice, la 4 ediții diferite.

Stop rasismului! Stop genocidului! Stop fascismului! Cetățeni ruși, mergeți cu capetele sus în lume și nu fiți timizi, fiți mândri că sunteți ruși!”, a fost mesajul postat de Plushenko pe Instagram.