DE TOT RASUL! Campionul olimpic, Evgeni Plushenko a cazut pe gheata de la Cluj si a spart o teava, in timpul unui SHOW FABULOS! Reactia patinatorului: "A fost ca la Fontana din Trevi"

Clujul a gazduit weekendul trecut unul dintre cele mai fascinante spectacole de patinaj, Kings on Ice.

Campionul olimplic, Evgeni Plushenko a reprezentat centrul de interes, impreuna cu violonistul Edvin Marton. Spectacolul trebuia sa fie o experienta inedita si de neuitat pentru oamenii prezenti in sala, insa totul s-a transformat rapid intr-un fiasco total.

Din cauza faptului ca patinoarul amenajat nu a fost gata la ora stabilita, show-ul a fost amanat de pe data de 7 decembrie, de la ora 19.00, pentru 8 decembrie, de la ora 09.30, in conditiile in care acelasi show urma sa se desfasoare si la Budapesta in cursul aceleiasi zile.

Durata show-ului ajunge undeva la 3 ore, insa conditiile oferite de organizatori patinatorilor i-a obligat pe acestia sa reduca spectacolul la doar o ora. Dublul campion olimpic si capul de afis, Plushenko, a lovit o conducta aflata pe mijlocul patinoarului, iar apa a inceput sa tanseasca.

"Nu am vazut niciodata asa ceva"

Dupa show, Evgeni Plushenko a avut un mesaj de lauda la adresa fanilor prezenti la Cluj. Rusul a vorbit si despre conditiile precare la care au fost supusi patinatorii.

"Astazi a fost cel mai uimitor spectacol din viata mea. Spectacolul trebuia sa aiba loc ieri, la 19.00, insa la 18.00, gheata nu era nici macar inghetata: balti, tuburi lipite, ar fi fost imposibil sa sari, sa patinezi.

Nu am vazut niciodata asa ceva. Impreuna cu organizatorii, echipa noastra si-a asumat riscul si a amanat spectacolul pentru dimineata, deoarece seara aveam deja unul in Budapesta. Nu ma asteptam sa vad sala plina la un eveniment tinut asa devreme. Am patinat la mai mult de 30.000 de spectacole de-a lungul vietii, insa nu am avut niciodata astfel de probleme cu gheata.

Am fost dezamagiti de gheata, pe langa gaura din mijloc, pe care toata lumea o inconjura cu grija, pana la finalul show-ului, a inceput sa se topeasca si sa se crape. Insa, tot am riscat sa sar cu Sanya (n.r. fiul sau). El a sarit si a cazut, am sarit si eu, am lovit o conducta de apa cu o patina si a fost ca Fontana din Trevi.

Ati vazut vreodata asa ceva? Eu, cu siguranta, nu am vazut! Am avut astfel de spectacole de neuitat. Nu imi pot imagina ce vor face organizatorii cu compania care trebuia sa asigure gheata, dar ieri spectatorii au vrut sa ne "sfasaie" din cauza amanarii spectacolului, iar astazi, la final am fost ovationati in picioare", a spus Plushenko.

Momentul in care Plushenko a anuntat amanarea show-ului: