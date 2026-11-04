Dubla campioană olimpică Michele Gisin şi-a anunţat retragerea din schiul alpin, la 11 luni după un accident grav suferit în timpul unui antrenament de coborâre.

Michele Gisin s-a retras

Sportiva elveţiană în vârstă de 32 de ani a câştigat medalia de aur la combinata alpină la Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyeongchang din 2018, unde Mikaela Shiffrin a obţinut argintul, şi şi-a păstrat titlul la Beijing patru ani mai târziu. De asemenea, a obţinut medalia de bronz olimpică la super-G la Beijing.

Gisin a suferit leziuni la gât, genunchi şi încheietura mâinii într-un accident petrecut la St. Moritz în decembrie anul trecut şi a declarat că va decide dacă îşi va continua cariera sportivă abia după ce se va întoarce pe zăpadă pentru a se antrena din nou.

Mesajul marii campioane

„A fost un proces îndelungat de reflecţie, dar astăzi sunt foarte fericită şi aştept cu nerăbdare tot ce îmi rezervă viitorul”, a declarat Gisin într-un comunicat.

În perioada de pauză competiţională, Gisin s-a căsătorit cu schiorul italian Luca De Aliprandini, fost medaliat cu argint la Campionatele Mondiale la slalom uriaş.

Şi-a început cariera în Cupa Mondială ca schioare de slalom în sezonul 2012-2013, când sora ei mai mare, Dominique Gisin, era vedeta echipei. În 2014, Dominique Gisin a devenit campioană olimpică la coborâre, într-o situaţie rară de egalitate pentru medaliile de aur cu Tina Maze, la Soci, în Rusia.

Palmaresul legendei

Michelle Gisin îşi încheie cariera ca una dintre puţinele schioare din acest sport care au concurat în toate probele şi ca una dintre cele mai renumite sportive olimpice de iarnă din Elveţia.

De asemenea, a câştigat două medalii la combinată la campionatele mondiale, plus o victorie într-o etapă de Cupă Mondială la slalom şi 21 de clasări pe podium, potrivit News.ro.

Prima ei medalie a fost argintul de la Campionatul Mondial din 2017, la proba combinată, pe pârtiile din St. Moritz, unde, practic, s-a încheiat cariera ei.

„Când m-am întors la St. Moritz în septembrie, am simţit o imensă recunoştinţă pentru sănătatea mea, dar mai ales pentru toate momentele minunate pe care am avut norocul să le trăiesc de-a lungul lungii mele cariere”, a declarat Gisin marţi.