”Tănculețul” Ionuț Iancu a câștigat prin TKO încă din prima rundă în fața turcului Cihad Kepenek, după ce a dominat lupta categoric.



Statistica este total de partea luptătorului român. A trimis la țintă 75% dintre loviturile sale, adică 33 dintr-un total de 44, a avut un knockdown și i-a fost superior adversarului său pe toate planurile.



La interviul de după meci, Iancu s-a arătat deranjat de reacția publicului de la Rotterdam, care l-a huiduit copios. În urma discursului său, atitudinea celor aflați în sală s-a schimbat radical.



În dialog cu PRO TV, ”Tănculețul” a dezvăluit că a primit foarte multe mesaje pozitive la două zile după meci.



Ionuț Iancu și-a explicat discursul: ”Când lumea e împotriva mea, eu primesc energie”



„Cum să fiu? Foarte bine! Sunt fericit, mă simt foarte bine. A fost chiar mai bine decât am plănuit. (n.r. - despre reacția publicului) Nu mă așteptam, dar când lumea este împotriva mea, eu primesc energie, chiar vorbeam acum cu un prieten, de fiecare dată am plecat din start, în lumea publicului românesc, defavorizat. Majoritatea publicului, că am și susținători, bineînțeles. Văd că asta pățesc inclusiv în străinătate și mă bucură, îmi dă energie și motivație.



După m-au aplaudat. Acum primesc mesaje de la foarte mulți turci și marocani care mă susțin și mă apreciază. Mesajele sunt foarte pozitive, da”, a spus Ionuț Iancu, în dialog cu PRO TV.



Această victorie îl trimite pe Iancu în faza următoare a turneului piramidal „Last Heavyweight Standing”, care reunește 32 dintre cei mai duri luptători de categorie grea din lume. După cele 16 meciuri din 5 aprilie, doar cei mai buni merg mai departe, iar Iancu și-a câștigat locul printre ei cu stil.



