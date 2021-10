"Ora decontului": Covaliu strânge cu ușa federațiile. Cât a investit COSR pentru JO 2020 și cât a "costat" o  medalie a României

"Federaţiile şi-au propus obiective îndrăzneţe. Dar faţă de ceea ce şi-au propus şi ceea ce s-a realizat a fost o diferenţă cam mare. Trebuie să fie un moment al adevărului şi federaţiile sportive naţionale să înceapă această transformare, această reformă din interior spre exterior. Fiecare dintre noi trebuie să analizăm ce am făcut bine şi ce nu. Noi la COSR am făcut analiza, am văzut ceea ce s-a realizat şi în continuare vom lua măsurile care se impun.

Lucrăm cu federaţiile, cu Comisia Tehnică Olimpică pentru sportul de performanţă din cadrul COSR. Iar măsura esenţială care se impune, dacă ar fi să rezum, este monitorizare în ceea ce priveşte activitatea federaţiilor şi control. Noi, prin investiţiile făcute şi nu numai, am demonstrat că suntem un partener de încredere, dar nu am primit acelaşi răspuns din partea multor federaţii. Ca urmare, am propus noi criterii de accedere în loturile olimpice şi această consecinţă va trage bineînţeles şi minusuri în ceea ce priveşte finanţarea loturilor olimpice.



Înseamnă că în primul şi în primul rând vom construi acestea loturi olimpice împreună cu federaţiile şi nu vom mai lăsa doar la latitudinea federaţiilor acest lucru, vom face asta prin criteriile pe care le vom impune", a afirmat Covaliu.

El a explicat că suma totală investită de COSR în ciclul olimpic recent încheiat se poate deduce din prezentarea făcută în cadrul forumului. "Suma se poate deduce uşor din cifrele pe care le-am prezentat. Am vrut să facem această prezentare pentru a delimita clar ceea ce înseamnă loturile naţionale de seniori în comparaţie cu celelalte programe ale COSR, mă refer la centrele de copii, juniori şi tineret", a menţionat Covaliu.

Întrebat cât a costat o medalie românească la Tokyo şi dacă ea a fost mai scumpă decât una câştigată de exemplu de Ungaria, Covaliu a răspuns: "Costul, dacă vorbim de un cost al medaliilor la Jocuri, diferă de la sport la sport. Niciodată o medalie de la canotaj nu o să fie la fel cu o medalie de la scrimă, e un lucru cert. Şi niciodată costurile unei medalii obţinute de România nu o să fie la fel cu cele ale Marii Britanii sau Ungaria. Pentru a face performanţă este nevoie de bani pentru investiţii. Pentru a lupta de la egal la egal cu adversarii noştri avem nevoie de bani".

În cadrul forumului, Mihai Covaliu le-a comunicat preşedinţilor de federaţii că diferenţa dintre numărul de medalii pe care şi le-au propus la Tokyo şi cel obţinut în final a fost "discrepant de mare".

"În 2018, dumneavoastră, federaţiile, aţi propus un număr de 160 de sportivi cu potenţial de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 19 medalii şi 18 locuri 4-6. În 2019 v-aţi asumat 110 sportivi cu potenţial de calificare, 17 medalii şi 18 locuri 4-6.

În 2020, 109 sportivi cu potenţial de calificare, 17 medalii şi 17 locuri 4-6, iar asta în ciuda faptului că era începutul pandemiei. Din punctul de vedere al numărului de sportivi care au participat la Tokyo, cifra s-a apropiat de estimare, adică 101 sportivi.

În schimb, numărul medaliilor estimate şi asumate de federaţii este discrepant de mare faţă de rezultatul de la Tokyo unde s-au obţinut patru medalii. A fost o medalie de aur şi trei de argint şi cele opt locuri 4-6, puţin mai bine decât la jocurile din 2016. Nu vreau să scuz pe nimeni sau să acuz pe cineva, dar sunt convins că dacă nu venea această pandemie numărul medaliilor era mai mare, am această convingere. Singurele federaţii care şi-au îndeplinit obiectivul propus au fost cele de canotaj, scrimă şi nataţie. Pentru acest ciclu olimpic sigur că se putea mai mult şi fiecare dintre noi credem acest lucru. Dar trebuie să luăm cele mai potrivite măsuri pentru a fi mai buni la Paris 2024", le-a spus Covaliu celor prezenţi.

Sumele investite de COSR în pregătirea olimpicilor

"Din punct de vedere financiar vorbind strict de loturile olimpice de seniori, COSR a sprijinit în 2017 cu 8,8 milioane de lei, în 2018 cu 21,96 milioane lei, în 2019 cu 33,74 milioane, în 2020 cu 32,64 milioane lei. Finanţarea în 2021 până la începerea a Jocurilor Olimpice a fost de 19,54 de milioane, iar misiunea olimpică de la Tokyo a costat 5,5 milioane lei", a dezvăluit Covaliu.

În total, COSR a investit în calificarea şi participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 suma de 122,18 milioane de lei. Având în vedere că România a cucerit 4 medalii, fiecare dintre acestea a costat COSR suma de 30,54 milioane lei.

România, locul 46 în topul pe medalii

România s-a clasat pe locul 46 în clasamentul medaliilor obţinute la Jocurile Olimpice. La Tokyo, România a avut un bilanţ de patru medalii, una de aur, la dublu vâsle feminin (Nicoleta Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş), şi trei medalii de argint, la spadă feminin (Ana-Maria Popescu), dublu rame masculin (Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă) şi patru rame fără cârmaci masculin (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari). Agerpres