Imagini emoționante! Singurul medaliat ucrainean de la Jocurile Olimpice se ascunde într-o parcare în Kiev cu familia 

În urmă cu mai aproape trei săptămâni, ucraineanul Oleksandr Abramenko se afla în China, acolo unde participa la Jocurile Olimpice de la Beijing. Abramenko sărbătorea medalia de argint câștigată, care era de altfel singura medalie a Ucrainei la Jocurile Olimpice.

Abramenko, un schior acrobatic de top, medaliat olimpic de cinci ori și purtătorul drapelului la ceremonia de deschidere, a ajuns recent în atenția publicului cu un moment petrecut după proba în care s-a clasat pe poziția a doua. Pe intenet a apărut o fotografie cu el, îmbrățișându-și rivalul rus, după încheierea competiției.

Aflat la Kiev, în plin război declanșat de Vladimir Putin pe 24 februarie, Abramenko se ascunde în parcarea clădirii de apartamente în care locuiește, alături de soția lui, Alexandra și de fiul lor de doar 2 ani, Dmitry. Capitala Ucrainei este principala țintă a lui Putin, în special președintele Zelenski, însă până în prezent ucrainenii au ținut piept cu brio asaltului rușilor.

Sportivul a luat legătura cu cei de la New York Times, trimițându-le și o poză în care apare alături de familie, în garajul în care se ascund toți locuitorii clădirii. Abramenko a ajuns deja la a șaptea noapte petrecută în parcare, pe care o consideră ca fiind mai sigură decât apartamentul pe care îl aveau la etajul 20, în apropierea de principalul aeroport al orașului.

„Am petrecut noaptea în parcarea subterană, în mașină, pentru că sirenele de atacuri aeriene sunt pornite constant. E înfricoșător să dormi în apartament, am văzut de la fereastră cum lucrează sistemele de apărare aeriană la misilele inamicilor și s-au auzit explozii puternice”, a spus Abramenko pentru sursa citată.

Freestyle skier Oleksandr Abramenko won Ukraine's only medal at the Beijing Olympics. Tonight he sleeps in a Kyiv parking garage with his family.

I asked him to take a photo and send it to me. This is him with his wife, Alexandra, and their 2-year-old, Dmitry. pic.twitter.com/Nzso6XxiU6