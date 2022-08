Gest superb al lui David Popovici! Își donează casca și ochelarii cu care a devenit campion mondial pentru o acțiune caritabilă

Dublul campion mondial la înot David Popovici va dona casca şi ochelarii cu care a câştigat cele două medalii de aur la Mondialele de la Budapesta din acest an, obiectele urmând a fi valorificate în cadrul unei acţiuni caritabile dedicate Florentinei Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori, se arată într-un comunicat remis AGERPRES.

Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori, se luptă cu o boală grea

"David Popovici, dublu campion mondial la nataţie, donează casca şi ochelarii cu care a concurat la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Budapesta pentru a strânge bani pentru Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori.

Florentina se luptă cu o boală grea, este mamă a trei copii cu vârste între 4 şi 8 ani, iar în prezent nu are unde să locuiască împreună cu fetiţa şi cei doi băieţi, în contextul unei situaţii familiale dificile.

Pentru ei, David s-a alăturat Hope and Homes for Children şi face un apel la donaţii pe hhc.galantom.ro/p/davidpopovici; la finalul campaniei (1 - 26 august 2022), unul dintre donatori va intra în posesia căştii şi a ochelarilor lui David, prin tragere la sorţi", se menţionează în comunicatul citat.

Popovici îi invită pe fanii săi să doneze pentru ajutorarea fostei sportive

"Dacă pot ajuta, eu nu stau niciodată pe gânduri. Iar dacă echipamentul cu care am concurat la Mondiale poate aduce bucurie, siguranţă şi puţin bine, eu îl donez cu toată inima.

Pentru a fi cât mai mulţi cei care ajută un fost sportiv de performanţă, aflat într-o situaţie de viaţă dificilă, vă invit pe voi, cei care mă susţineţi şi îmi sunteţi aproape, ca această lună să faceţi o donaţie pentru căsuţa Florentinei", a afirmat sportivul.

Fundaţia Hope and Homes for Children a demarat deja construcţia unei case cu trei camere pentru Florentina în primăvara acestui an, în satul ei natal din judeţul Suceava, însă este nevoie de fonduri suplimentare pentru finalizarea construcţiei, mobilarea şi utilarea ei, astfel încât să se poată muta cât mai curând împreună cu copiii într-un spaţiu sigur.

Persoanele care doresc să facă o donaţie şi să participe automat la tragerea la sorţi pentru casca şi ochelarii lui David Popovici o pot face pe site-ul hhc.galantom.ro/p/davidpopovici. Donaţia trebuie să fie de minimum 25 lei. Tragerea la sorţi va avea loc până cel târziu la data de 2 septembrie 2022.

Suma totală donată în perioada campaniei va fi dublată, în limita a 40.000 de euro, de compania Genpact, cea care susţine Hope and Homes for Children încă din 2017.

”Mulțumim, David, din inimă!”

"Am vrut să construim o casă pentru Florentina din momentul în care am aflat despre povestea ei şi despre cât de multă nevoie are de susţinere, în aceste momente complicate pentru ea şi pentru copiii ei. Alături de echipa naţională de canotori, foştii ei colegi, am visat să le putem oferi un spaţiu liniştit şi sigur.

Cu boala nu ne putem lupta, însă ce putem face este să îi oferim tot sprijinul nostru, al tuturor. David este un exemplu pentru noi în atât de multe privinţe, iar lecţia generozităţii este încă ceva valoros ce avem de învăţat de la el.

Mulţumim, David, din inimă! Mulţumim şi vouă, tuturor, pentru tot ce vom putea face împreună pentru Florentina", a declarat la rândul său Robert Ion, director de Fundraising şi Comunicare al Hope and Homes for Children România.

Fundaţia Hope and Homes for Children România

În total, în 24 de ani de intervenţii, Fundaţia Hope and Homes for Children România a susţinut aproape 38.000 de copii să rămână în siguranţă lângă părinţii sau familia lor extinsă şi să nu fie instituţionalizaţi, prin programul de Prevenire a separării copilului de familie. Fundaţia susţine, de asemenea, procesul de dezinstituţionalizare, prin închiderea centrelor de tip vechi şi identificarea de soluţii alternative de locuire pentru copiii care sunt scoşi de acolo.

Din 1998 şi până la finalul anului 2021, Fundaţia a contribuit în mod direct sau indirect la închiderea a 63 de centre de plasament de tip vechi (orfelinate). Prin eforturile Hope and Homes for Children şi ale partenerilor săi au fost dezvoltate 116 case familiale, cu peste 6.700 de copii scoşi din orfelinate şi aproximativ 1800 reintegraţi în familia naturală sau extinsă.

Agerpres