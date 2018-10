Fotomodele pentru o zi! Campioanele olimpice Potec si Izbasa au urcat pe podium la o prezentare de moda

Potec si Izbasa au fost din nou pe podium, dar de aceasta data la o porezentare de moda.

Camelia Potec si-a lasat acasa fetita de sapte saptamani ca sa fie pe scena. Potec a intampinat mici probleme cu tocurile in picioare pentru ca are febra musculara.



15 persoane aflate in scaune cu rotile au defilat pe podium.



Sandra Izbasa a lasat sportul pentru actorie si spune ca n-a mai cochetat pana acum cu modelingul.