Fata care a uitat sa imbatraneasca! Povestea gimnastei de 43 de ani care se pregateste sa ajunga la a opta Olimpiada

Sosovitina a concurat de-a lungul carierei pentru Uniunea Sovietica, Uzbekistan si Germania.

Oxana Sosovitina s-a calificat in finala de la sarituri a ultimului Campionat Mondial de la Doha, terminand competitia pe locul al cincilea, desi are 43 de ani si 5 luni, iar cea mai tanara adversara, sud-coreeanca Yeo Seo-jeong, avea doar 16 ani si 8 luni.

Sosovitina a concurat, incepand din 1991, contra celor mai bune gimnaste romane - Lavinia Milosovici, Gina Gogean, Simona Amanar, Andreea Raducan, Sandra Izbasa, Catalina Ponor sau Larisa Iordache. De asemenea, face parte dintr-un grup restrans de gimnaste, impreuna cu Leyanet Gonzalez (Cuba), Larisa Latinina (Uniunea Sovietica), Suzanne Harmes (Olanda) si Alia Mustafina (Rusia), care s-au reintors in competitiile internationale dupa ce au devenit mame.

Sosovitina a debutat in gimnatica mare la editia din 1991 a Campionatelor Mondiale, unde a concurat pentru Uniunea Sovietica si a cucerit doua medalii de aur si una de argint. Apoi, incepand cu 1992, nu a ratat nicio editie a Jocurilor Olimpice, ajungand la 7 prezente consecutive. Ea a devenit, in 2016, cea mai in varsta gimnasta care a concurat vreodata la Olimpiada, cu un record de 41 de ani si doua luni. "Vreau sa ii multumesc mamei mele pentru longevitatea mea in sport, pentru ca ea a fost cea care nu voia sa ma lase sa practic gimnastica. Am vrut sa ii dovedesc ca se insala. Asa ca, multumesc, mama! Acum, la varsta mea, spun in fiecare seara ca ma las, iar dimineata ma razgandesc si ma apuc din nou", a spus aceasta.

Ea a concurat un an pentru Uniunea Sovietica (1991), un an pentru Comunitatea Statelor Independente si pentru Echipa Unificata a Jocurilor Olimpice (1992), 19 ani pentru Uzbekistan (1993-2006, 2012-2018) si 6 ani pentru Germania (2006-2012). In 1997, ea s-a maritat cu luptatorul uzbek Bakodir Kurbanov, iar cuplul are un fiu, Aliser, nascut in noiembrie 1999. In 2002, Aliser a fost diagnosticat cu leucemie acuta limfoblastica (LAL) si gimnasta a acceptat oferta facuta de Shanna si Peter Brüggemann, antrenorii unui club din Koln, pentru ca fiul sau sa poata fi tratat la Spitalul Universitar din acest oras. In 2006, Oxana a obtinut cetatenia germana si a cucerit in proba de sarituri o medalie olimpica (argint la JO din 2012), doua medalii mondiale (argint si un bronz) si patru europene (un aur, doua arginturi si un bronz), ca multumire pentru tratamentul salvator de care a beneficiat fiul Oxanei, acum un adolescent de 18 ani ce a invins boala.

Sportiva din Uzbekistan este deja o legenda a gimnasticii, cucerind medalii la toate competitiile posibile (Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene, Cupa Mondiala, Jocurile Asiei, Campionatele Asiei, Jocurile Islamice). Pana in 1997, cand se nastea Simone Biles, vedeta actuala a gimnasticii feminine, Sosovitina castigase 5 medalii mondiale si una olimpica de aur la Olimpiada. Urmatorul sau obiectiv este prezenta la Olimpiada de la Tokyo, din 2020, cand lumea gimnasticii nici nu mai va mai numara anii, pentru ca pare sa fi concurat dintotdeauna.