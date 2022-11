Performanță uriașă pentru Elizabeta Samara! A fost aleasă șefa Comisiei Sportivilor ITTF cu record de voturi

Elizabeta Samara va fi liderul Comisiei Sportivilor ITTF pentru urmatorii 4 ani(2022-2026).

Alături de Samara au mai fost votaţi ca membri ai comisiei Sharath Kamal Achanda (India/masculin), Daniely Rios (Porto Rico/feminin), Omar Assar (Egipt/masculin), Melissa Tapper (Australia/feminin), Stefan Fegerl (Austria/masculin), Jon Persson (Suedia/masculin), Shiwen Liu (China/feminin), Ingela Lundback (Suedia/feminin) - para-sportivă (scaun cu rotile) şi Kelly van Zon (Olanda/feminin) - para-sportivă (standing).

„O victorie extraordinara a României: ELIZABETA SAMARA este prima sportiva din lista celor 8 sportivi din lume alesi sa faca parte din Comisia Sportivilor ITTF!

283 sportivi din lume si-au votat reprezentantii, Eliza a reusit un scor record de 212 voturi si este lidera Comisiei Sportivilor ITTF in urmatorii 4 ani: 2022-2026.

Felicitari!" - a scris pe rețelele de socializare președintele Federației Române de Tenis de Masă, Cristian Romanescu.

Eliza Samara, palmares de invidiat

Eliza este de patru ori campioana europeana: la simplu, in 2015 la Ekaterinburg, in Rusia, la dublu mixt, in 2012, la Buzau, si in 2011, la Istanbul, in Turcia, si la dublu feminin in 2009, la Stuttgart, in Germania, a ocupat un important loc 5, in 2014, cu echipa Romaniei la Campionatele Mondiale din Japonia.

Este de două ori campioană europeană cu echipa României (Luxemburg - 2017 și Nantes, Franta - 2019) și vicecampioană în 2021 (Cluj-Napoca).

A cucerit de trei ori Liga Campionilor Europenei. De două ori cu echipa poloneză KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, în 2022 și 2019, și o dată cu formația turcă Fenerbahce în 2015.

A participat la 4 editii consecutive ale Jocurilor Olimpice:Beijing 2008(echipe - loc 7, simplu - turul 3), Londra 2012(simplu feminin - optimi de finală), Rio 2016(echipe - tur 1, simplu feminin- tur 3) și Tokyo 2020(echipe - loc 5, simplu feminin - turul 3).