El e singurul roman care l-a BATUT pe Putin! Povestea sa e senzationala. Cum a fost lupta

Are 66 de ani si e singurul roman care l-a batut pe Putin la judo! Putin nu i-a cerut revansa. Si au trecut 4 decenii.

Cornel Roman si Vladimir Putin au 66 de ani. In 1976, romanul l-a batut pe Putin la Dinamoviada. 4 ani mai tarziu, Roman s-a intors la Moscova si a participat la jocurile olimpice.



Roman a facut fotbal in copilarie si e in judo de 50 de ani. Putin are centura neagra si participa si acum la turnee demonstrative.



"Stiu ca am castigat la puncte greu foarte greu. Stiti ca, de obicei, tii minte cine te invinge. Pe cine bati, mai putin", spune Roman.