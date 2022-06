Imediat după performanța reușită la Budapesta, David Popovici a oferit și o scurtă declarație. ”Avem un drum foarte, foarte lung în fața noastră”, a spus dublul campion mondial de la Budapesta.

David Popovici: ”Sunt mai mândru de medalia de la 200 de metri”

„Nu mă așteptam, dar am fost pozitiv pe parcurs. Cred că sunt mai mândru de medalia de la 200 de metri, atunci când am câștigat nu știam, am vrut să văd cum merge, ce aș fi putut să fac mai bine.

Acesta a fost doar începutul, avem un drum foarte, foarte lung în fața noastră”, a spus Popovici, după care a transmis și un mesaj în limba română: „Vă iubesc pe toți și mulțumesc pentru că v-ați uitat!”.

David Popovici a câștigat finala de la 100 m liber cu timpul de 47,58, după ce și-a valorificat la maximum finișul devastator.

Pe locul secund s-a situat francezul Maxime Grousset, care a blocat cronometrul la 47,64, în timp ce locul al treilea i-a revenit canadianului Joshua Liendo Edwards, cu un rezultat de 47,71.