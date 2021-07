Doua surori fac senzatie in nationala de rugby a Romaniei! Una dintre fete e profesoara, cealalata e jandarmerita

Surorile Vizitiu joaca in natioanala de rugby a Romaniei.

Emilia e capitanul nationalei. Sora ei mai mica, Gerogiana, s-a indragostit si ea de rugby. Cele doua sunt din Pascani si au debutat impreuna in echipa nationala, bifandu-se in premiera prezenta in echipa a doua surori.

Capitan al Ghindelor, Emilia este un brand al rugbyului feminin romanesc. Aceasta este de 10 ani componenta de baza a nationalei de rugby feminin, iar sora cea mica i-a calcat pe urme. Cele doua s-au intalnit si in postura de adversare, dar au avut ocazia si sa joace impreuna.

Emilia e profesoara de sport, Georgiana e jandarm.

"Forma mingii m-a facut sa aleg acest sport, la varsta la care am inceput era totul o joaca. Asa spune lumea, ca sunt cea mai buna, nu ma cert cu ei. Ma duc la serviciu si seara la antrenamente, as vrea sa fie optiunea asta cand am timp, dar nu se poate. Intentionez sa ma retrag. Sunt si capitan, sunt mai multe responsabilitati, atributii, multifunctonala sau full option, ca la masini.

Alte fete daca ar vedea sportul asta ar spune 'Doamne fereste, cum poti sa faci asta? Sa te trantesti sau sa ai picioarele pline de vanatai?' Eu am crescut in mediul asta, am crescut aici pe teren si m-am obisnuit. Si inainte sa fac rugby, mergeam acasa cu genunchii juliti, cu coatele julite, murdara de iarba, de noroi.

Pe parinti i-am mintit, i-am fentat. Tot se poarta la rubgy fenta, i-am fentat 3 luni, le spuneam ca merg la handbal, si cum handbalul se practica in sala, nu pe iarba, cu noroi, veneam nu cum trebuie acasa. Asta se intampla, eu vreau la rugby nu aveti ce sa faceti", a spus Emilia Vizitiu pentru www.sport.ro si PRO TV.

De cealalta parte, sora ei a dezvaluit cum si-a descoperit si ea pasiunea pentru rugby.

"O urmaream si mi-am dat seama ca ea de fapt nu merge la handbal, ci la rugby. Eu intodeauna am fost o sora care mi-am vazut de treaba mea, in schimb faceam tot posibilul sa am un avantaj pe tema asta: 'Daca nu faci ce iti spun e posibil sa ma duc la mami si la tati!'

Mi-a placut si mie, am vazut-o pe ea ce face si fiind mai mare o vedeam ca pe un exemplu. A urmat meicul cu parintii mei, intr-o duminica: 'tati, mami, haideti pana la piata', terenul fiind exact la piata, atunci au vazut-o pe ea jucand si au vazut ca se descurca foarte bine.

La rugby este important de la inceput sa inveti cum sa cazi si sa stii sa te protejezi pe tine. Noi la un moment dat am fost si adversare, am jucat foarte putin impreuna, cred ca doar un retur la Politehnica Iasi", a spus si Georgiana Vizitiu.

Intrebate despre momentul in care au fost adversare, fetele au raspuns sincer:

Emilia: - Avantaj eu, pentru ca ii cunosteam punctele slabe, imi pare rau, jucam pe bani.

Georgiana: - Au fost placaje regulamentare.

"Cariera asta de antrenor a inceput acum 3 ani, ma ocup de echipa de junioare de la CSA Agronomia Bucuresti, dar as vrea mai sus, un lot national", a spus Emilia.

"Este bine uneori sa fii un pic mai dura in lumea asta, mai ales cand ma dai de baieti asa, bucluclasi, care incearca sa-ti mai faca mici probleme, e bine sa stii sa iei atitudine", a declarat Georgiana.