"Cred ca totul se intampla cu un motiv! Nu eram omul de astazi daca nu era accidentul!" Povestea emotionanta a lui George Balta, fost component al nationalei de rugby, ramas in scaun cu rotile

Din pacate, in sport mai exista si povesti triste.

Una dintre aceste este a lui George Balta, fost jucator al nationalei de rugby, care a suferit un accident la coloana in urma cu 15 ani si a ramas paralizat in scaun cu rotile. In ciuda dificultatilor, acesta si-a facut un rost in viata, a urmat o facultate, lucreaza, participa la evenimente sportive caritabile si isi urmeaza pasiunile.

"Era un meci de pregatire intre Olimpia Bucuresti, echipa mea, si echipa nationala de rugby. Mai erau 10 minute din meci, a fost o gramada ordonata si o neatentie a arbitrului. Cand s-au legat gramezile, m-a prins neincordat. Nu s-a asteptat comanda arbitrului si am primit un soc in ceafa de 700 de kilograme. Barbia mi-a fost infipta in piept si am cazut pe spate.



De la 10 ani pana la 20 de ani si cinci zile am facut rugby. Imediat dupa ziua mea de nastere am avut accidentul. Cred ca totul se intampla cu un motiv. Nu stiu daca as fi fost omul asta de azi daca n-as fi avut accidentul asta. O spun de multe ori, e cel mai bun lucru care mi se putea intampla. M-a pus cu picioarele pe pamant, mi-a deschis capul, sufletul, ochii, vad altfel viata si tot ce se invarte in jurul meu", a oivestut George Balta la Digisport.