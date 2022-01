Doliu în sportul românesc: a murit Virgil Pleșca. "Ai avut un suflet bun și asta nu va rămâne neobservat!" 

Apreciat de toată suflarea poloistică din țară, Virgil Pleșca a făcut parte din FR de Polo în perioada în care România, în mandatul lui George Gaiță din fruntea forului, se bătea de la egal la egal cu puterile din sportul cu mingea pe apă. Din postura de antrenor la juniori a lansat nume mari ale poloului românesc și obișnuia să meargă la toate partidele de la orice categorie de vârstă când timpul îi permitea.

Mesajul lui Bogdan Matei, la moartea lui Virgil Pleșca

Unul dintre foștii săi elevi, Bogdan Matei, a transmis un mesaj impresionat pe rețele sociale. "Pentru primul meu antrenor (omul care mi-a deschis calea spre ceea ce am realizat in polo) îți doresc liniste si pace in lunga calatorie si iti multumesc pentru tot ce ai facut pentru mine si pentru toti ceilalti colegi ai mei din acest sport! Ai avut un suflet prea bun si asta nu va ramane neobservat! Dumnezeu sa te odihneasca nea’ Virgil!", a scris pe Facebook Bogdan Matei, fost internațional și campion cu Steaua, actual oficial la clubul militar.

Virgil Pleșca a fost antrenor federal între 1994 și 2015

De-a lungul carierei de antrenor, Virgil Pleșca a activat în cadrul Clubului Sportiv Școlar Triumf și la naționalele României de juniori, iar ulterior a făcut trecerea către postul de antrenor federal, pe care l-a ocupat în perioada 1994-2015. Din 2015, reputatul antrenor ocupa funcția de președinte al comisiei de organizare competiții, legitimare și clasamente din cadrul Federației Române de Polo

Virgil Pleșca, "motor" al FRP

""Nea Virgil" a fost cel care a condus generații de sportivi spre înalta performanță, fiind considerat unul dintre cei mai buni antrenori de juniori din poloul românesc. A fost unul dintre cele mai importante motoare ale Federației Române de Polo și și-a pus amprenta pe imaginea acestui sport în ultimii 30 de ani", au scris cei de la FR de polo.