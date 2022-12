Fostul dublu campion olimpic la 800 m, kenyanul David Rudisha, a fost rănit după ce un avion în care se afla a fost obligat să efectueze o aterizare forţată în comitatul Kajiado, scrie BBC.

Avionul - care-i transporta Rudisha şi alţi cinci pasageri - a fost nevoit să aterizeze brusc după ce motorul s-a oprit în zbor, fotografii de la locul incidentului arătând aparatul cu roţile în sus pe un câmp.

"Totul era bine după aproape şapte sau opt minute de zbor, când motorul avionului s-a oprit brusc. Pilotul a văzut un spaţiu liber în care a încercat să aducă avionul, dar una dintre aripi a lovit un copac, când avionul a început să se învârtească înainte de a ateriza. Pilotul a făcut o treabă incredibilă pentru a menţine avionul pe linia de plutire şi stabil pentru mult timp", a declarat Rudisha.

Something is up with David Rudisha. pic.twitter.com/7lmpQAIRpA