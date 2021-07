Continua ghinionul in Turul Frantei! Dupa dezastrul provocat de femeia care a intrat pe traseu, un camion a ramas blocat 

Dupa unul dintre cele mai serioase incidente din istoria Turului, cand o spectatoare a intrat pe traseu pentru a le transmite salutari parintilor sai, provocand un accident in lant, dupa ce a fost acrosata de rutierul german Tony Martin. Cel putin 80 de rutieri au fost afectati in urma carambolului, iar unul dintre ei a si abandonat.

La o saptamana de la startul cu ghihion, in cea de-a opta etapa, un camion publicitar a ramas blocat la kilometrul 102, pe Cote de Mont Saxonnex. Traficul a fost blocat o lunga perioada de timp, iar mai multe echipe au lucrat din greu pentru a reusi sa mute camionul. Desi initial s-a semnalat ca blocajul era pe Colombiere, camionul se afla pe Saxonnex.

There is a truck stuck on the final climb:

Our osteopath Joe reported a problem on the Col de la Colombière. A truck got stuck and no one is able to pass.#TdF2021 pic.twitter.com/S3dhXUUXXa