Comentator UFC amenințat cu moartea!

Jon Anik este considerat de toată lumea ca fiind cel mai de treabă comentator UFC din lume. Este și normal dacă ne gândim că nu a fost niciodată luptător, ci om de televiziune.

Cu toate acestea, el a devenit peste noapte ținta unei amenințări cu moartea din partea veșnicului băiat rău al UFC, Colby Covington.

"Asta se întâmplă când te legi de King of Miami!"

“Jon Anik să nu uite că trăiește in Florida. Are niste copii fumoși, ar fi paăat să crească fără tată, pentru că asta se întamplă în general când te legi de King of Miami”, a declarat Colby când a aflat că Jon Anik îl susține serios pe Belal Muhammad pentru o șansă la tiltu în locul lui Colby.

“Comentatorii trebuie să fie obiectivi, nu să își dea cu părerea despre cine trebuie să lupte pentru titlu, mai ales când sunt direct implicați în afaceri cu una dintre părți", a continuat Colby.

Această declarație este legată de faptul că fratele geamăn al lui Jon, Jason, are un podcast împreună cu Belal Muhammad.