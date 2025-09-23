GALERIE FOTO Clipe de coșmar pentru fratele lui Lewis Hamilton! Mașina i-a luat foc în timpul cursei de la Silverstone

Clipe de coșmar pentru fratele lui Lewis Hamilton! Mașina i-a luat foc &icirc;n timpul cursei de la Silverstone Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mașina acestuia a fost total carbonizată.

TAGS:
nicolas hamiltonLewis HamiltonBritish Touring Car ChampionshipSilverstone
Din articol

Momente dramatice pentru Nicolas Hamilton, fratele vitreg al lui Lewis Hamilton, în timpul cursei din British Touring Car Championship (BTCC) desfășurate pe circuitul de la Silverstone. Mașina pilotată de acesta, un Cupra Leon, a luat foc brusc în turul 18 al primei manșe din weekend.

  • Vlcsnap 2025 09 23 18h01m22s450
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pilotul britanic de 33 de ani a tras imediat pe dreapta, într-o zonă sigură, și a reușit să iasă nevătămat din vehicul, însă imaginile cu mașina complet carbonizată au șocat fanii motorsportului.

Reacția pilotului

După incident, Nicolas a scris pe rețelele de socializare că acest eveniment ar putea însemna finalul sezonului pentru el.

„Ce fotografie uimitoare a unui moment foarte dezamăgitor și înfricoșător pentru mine, familia mea și prietenii mei. După incendiul de ieri, există un mare semn de întrebare dacă voi putea să particip la ultima rundă de la Brands Hatch. Dacă nu voi avea ocazia să închei sezonul, vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care m-au susținut anul acesta: prietenilor, familiei și sponsorilor. Simt că în acest an am pilotat mai bine ca oricând în BTCC și sunt extrem de mândru de progresul meu”, a scris britanicul.

ARTICOLE PE SUBIECT
A dat cărțile pe față, la aproape 10 ani de la plecare: &bdquo;CFR nu mi-a dat niciodată banii la zi&rdquo;
A dat cărțile pe față, la aproape 10 ani de la plecare: „CFR nu mi-a dat niciodată banii la zi”
Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după &rdquo;eșecul&rdquo; de la Balonul de Aur
Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
ULTIMELE STIRI
Ionuț Lupescu s-a pronunțat după retragerea lui Mitriță: &bdquo;Și eu am renunțat la echipa națională&rdquo;
Ionuț Lupescu s-a pronunțat după retragerea lui Mitriță: „Și eu am renunțat la echipa națională”
Lamine Yamal a reacționat după tirada tatălui său! Mesajul transmis lui Ousmane Dembele
Lamine Yamal a reacționat după tirada tatălui său! Mesajul transmis lui Ousmane Dembele
Șansă &icirc;n plus pentru FCSB?! Un club ar putea fi exclus din Europa League
Șansă în plus pentru FCSB?! Un club ar putea fi exclus din Europa League
Gigi Becali a văzut decizia surprinzătoare a lui Mitriță și nu s-a ferit să o spună: &bdquo;Dacă eram eu...&rdquo;
Gigi Becali a văzut decizia surprinzătoare a lui Mitriță și nu s-a ferit să o spună: „Dacă eram eu...”
Cristi Pustai s-a &icirc;nțeles și semnează! Are contractul pe masă
Cristi Pustai s-a înțeles și semnează! Are contractul pe masă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Ousmane Dembele este marele c&acirc;știgător al Balonului de Aur 2025

Ousmane Dembele este marele câștigător al Balonului de Aur 2025

Dinamo - Farul 1-1 | &rdquo;C&acirc;inii&rdquo; se &icirc;ncurcă pe Arena Națională

Dinamo - Farul 1-1 | ”Câinii” se încurcă pe Arena Națională

Marseille - PSG 1-0, &icirc;n direct pe VOYO! Gazdele urcă pe șase &icirc;n clasament după această victorie

Marseille - PSG 1-0, în direct pe VOYO! Gazdele urcă pe șase în clasament după această victorie

Csikszereda - Metaloglobus 2-2! Egalitate &icirc;ntre codașele clasamentului Superligii

Csikszereda - Metaloglobus 2-2! Egalitate între codașele clasamentului Superligii

Ionuț Lupescu s-a pronunțat după retragerea lui Mitriță: &bdquo;Și eu am renunțat la echipa națională&rdquo;

Ionuț Lupescu s-a pronunțat după retragerea lui Mitriță: „Și eu am renunțat la echipa națională”

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!