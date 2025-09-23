Momente dramatice pentru Nicolas Hamilton, fratele vitreg al lui Lewis Hamilton, în timpul cursei din British Touring Car Championship (BTCC) desfășurate pe circuitul de la Silverstone. Mașina pilotată de acesta, un Cupra Leon, a luat foc brusc în turul 18 al primei manșe din weekend.

Pilotul britanic de 33 de ani a tras imediat pe dreapta, într-o zonă sigură, și a reușit să iasă nevătămat din vehicul, însă imaginile cu mașina complet carbonizată au șocat fanii motorsportului.

Reacția pilotului

După incident, Nicolas a scris pe rețelele de socializare că acest eveniment ar putea însemna finalul sezonului pentru el.

„Ce fotografie uimitoare a unui moment foarte dezamăgitor și înfricoșător pentru mine, familia mea și prietenii mei. După incendiul de ieri, există un mare semn de întrebare dacă voi putea să particip la ultima rundă de la Brands Hatch. Dacă nu voi avea ocazia să închei sezonul, vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care m-au susținut anul acesta: prietenilor, familiei și sponsorilor. Simt că în acest an am pilotat mai bine ca oricând în BTCC și sunt extrem de mândru de progresul meu”, a scris britanicul.

