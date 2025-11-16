Marco Bezzecchi a condus de la start până la final şi a trecut primul linia de sosire în ultima etapă a sezonului de MotoGP, Marele Premiu de la Valencia, duminică, oferind echipei Aprilia două victorii consecutive pentru prima dată.



Bezzecchi a obţinut o victorie categorică la Marele Premiu al Portugaliei de weekendul trecut, iar italianul şi-a repetat performanţa la Valencia.



Raul Fernandez de la Trackhouse a terminat pe locul al doilea, iar Fabio Di Giannantonio de la VR46 Racing a obţinut locul al treilea în faţa lui Pedro Acosta de la KTM, asigurând astfel încă o dată un loc pe podium pentru Ducati.



„M-am simţit foarte bine, trebuie să recunosc, mai ales la final, pentru că Raul era foarte rapid, foarte aproape şi se apropia tot mai mult cu fiecare tur. A fost greu”, a declarat Bezzecchi.



„Dar sunt foarte, foarte fericit şi extrem de mulţumit de munca băieţilor. Nu pot spera la un final mai bun de sezon şi acum vom sărbători cu siguranţă. Dar marţi începem (testele pentru) 2026”.



