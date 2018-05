Ce performanta! Volei Alba Blaj s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa ce a invins-o pe Galatasaray // VIDEO cu bucuria nebuna de la final

Finala Ligii Campionilor se joaca duminica, in Sala Polivalenta din Bucuresti

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

CSM Volei Alba Blaj s-a calificat, in premiera pentru o echipa din Romania, in finala Ligii Campionilor la volei feminin, dupa ce a invins in semifinale formatia turca Galatasaray, scor 3-1 (23-25, 25-17, 25-22, 25-22).

Volei Alba Blaj se va bate pentru trofeul Ligii Campionilor cu echipa turca VakifBank Istanbul.

Finala se joaca duminica, de la ora 19:00, in sala polivalenta din Bucuresti.