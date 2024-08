Michelle Obama a intervenit în scandalul momentului în gimnastică: "Încă nu pot trece peste acest moment frumos"

Podiumul a fost completat de Simone Biles și Jordan Chiles. La festivitatea de premiere, sportivele din Statele Unite ale Americii au făcut un gest de apreciere la adresa performanței realizată de gimnasta din Brazilia.

Demersul celor două americance a fost criticat de Marlon Humphrey, un cunoscut jucător de fotbal american, care s-a declarat 'dezgustat' de atitudinea arătată de compatrioatele sale.

"Asta e realmente dezgustător", a fost postarea jucătorului de fotbal american, la care a intervenit Michelle Obama, soția fostului președinte SUA.

"Încă mă gândesc la acel moment superb de camaraderie și fair-play. Poți simți dragostea și respectul pe care aceste fete și-l poartă. Felicitări, Rebeca, Jordan și Simone", a scris fosta primă doamnă a SUA pe Twitter.

I’m still not over this beautiful moment of sisterhood and sportsmanship! You can just feel the love shining through these ladies. Congrats Rebeca, Jordan and Simone! ✨ https://t.co/WIQMccUDNK