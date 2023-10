Dominație totală în gimnastica feminină! SUA a cucerit al șaptelea titlu mondial consecutiv, cifre impresionante pentru Simone Biles

Reprezentantele Statelor Unite au câştigat concursul feminin pe echipe din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică, la Anvers, reușind să cucerească al șaptelea titlu consecutiv.

Cu ocazia succesului din finala pe echipe, Simone Biles şi-a trecut în palmares al 20-lea titlu mondial din carieră, palmares pe care și-l poate îmbunătăți după concursurile la individual compus și pe aparate.

Sportivele americane prelungesc astfel dominaţia ţării lor în gimnastica feminină, care durează din 2011. Cu un total de 167,729 puncte, ele au devansat Brazilia (165,530 puncte) şi Franţa (164,064 puncte), medaliate cu argint, respectiv bronz.

Acest succes i-a permis Simone Biles, revenită în competiţie după o pauză de doi ani, să cucerească a 26-a medalie mondială şi al 20-lea său titlu de campioană a lumii, un nou record.

