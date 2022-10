Componenta naționalei României de tenis de masă, Bernadette Szocs, a obținut vineri una dintre cele mai frumoase victorii ale carierei.

Bernie s-a impus la Turneul Campionilor din Macao în fața dublei campioane olimpice de la Tokyo, Chen Meng, jucătoare din China.

Bernadette Szocs: "Visul meu e să cuceresc o medalie olimpică"

Meciul a fost unul de infarct, dar românca a reușit să-și stăpânească emoțiile și să joace perfect punctele decisive, astfel că s-a impus cu 3-2 ((8-11, 11-9, 11-8, 7-11, 13-11) în optimile competiției care a adunat la start cei mai valoroși jucători de tenis de masă din lume.

La final, Szocs a dat frâu liber lacrimilor și s-a bucurat minute în șir în aplauzele spectatorilor chinezi.

"Nu am cuvinte, pentru că e un miracol, am învins campioana olimpică. Sunt încrezătoare, am jucat fiecare punct, am pus presiune pe ea și e incredibil. Visul meu cel mare este să cuceresc o medalie olimpică, iar acum știu că se poate”, a spus Bernadette Szocs.

După succesul de răsunet în fața dublei campioane olimpice, Bernadette a fost învinsă, cu greu, sâmbătă de multipla medaliată olimpică Mima Ito, din Japonia, 3-2, în sferturile turneului.