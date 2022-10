Fostul mare fotbalist francez și-a făcut apariția pe Stadio Arechi la meciul Salernitana - Spezia, din Serie A, îmbrăcat în tricoul gazdelor și a fost ovaționat de fanii din tribune.

Franck Ribery, în lacrimi după retragere

Ribery nu și-a putut stăpâni lacrimile, fiind vizibil emoționat de primirea fanilor.

Fostul internațional francez s-a transferat la Salerniana în septembrie, însă accidentările la genunchi l-au făcut să poată evolua doar în două partide, astfel că a decis să se retragă și să se alăture staff-ului tehnic al echipei conduse de Davide Nicola.

În cariera lui, mijlocaşul a evoluat la Brest, Metz, Galatasaray, Olympique Marseille, Bayern Munchen, unde a avut cele mai mari succese, Fiorentina şi Salernitana.

La naţionala Franţei a jucat timp de opt ani, între 2006 şi 2014.

24 de trofee a câștigat Franck Ribery alături de echipele pentru care a jucat.

425 de meciuri a jucat în tricoul lui Bayern Munchen, având 124 de goluri marcate și 182 de assist-uri.

Mesajul lui Franck Ribery la retragerea din fotbal

Mijlocașul francez a fost forțat să se retragă din cauza accidentării pe care a suferit-o, acuzând mari probleme la genunchi. La 39 de ani și jumătate, Franck Ribery a decis să își încheie cariera și le-a transmis acest mesaj fanilor prin intermediul unui clip emoționant pe care l-a postat pe rețelele de socializare.

În clipul postat, Franck Ribery le vorbește fanilor în timp ce se derulează momente memorabile ale lungii sale cariere.

„Dragi prieteni, dragi fani, mi-am dorit să fac acest clip scurt pentru a vă anunța că a venit momentul ca eu să mă retrag din fotbal. Alături de voi și cu sprijinul vostru am reușit să îmi transform visul în realitate și vă mulțumesc din toată inima pentru acest lucru.

Faptul că am fost capabil să joc la un nivel înalt pentru aproape 20 de ani și că am avut această carieră este de asemenea pentru că, și în perioade dificile, voi ați fost alături de mine mereu. Mi-ați oferit puterea pentru a trăi această aventură incredibilă.

Astăzi, în ciuda eforturilor făcute în ultimele trei luni, durerea din genunchi s-a înrăutățit și doctorii au fost clari, nu am nicio alegere decât să mă opresc. Astfel că trebuie să îmi închei cariera de jucător profesionist, acesta este finalul unui capitol frumos al vieții mele, dar și momentul să vă spun mulțumesc tuturor celor fără de care nu aș fi fost cel de azi.

În primul rând familiei mele: fără voi nimic nu ar fi fost posibil, evident jucătorilor și antrenorilor de asemenea, cei alături de care am împărtășit momente incredibile și am făcut performanță, fără să îi uit pe managerii și membrii staff-ului cluburilor la care am avut ocazia să joc.

Este finalul unui capitol, capitolul meu ca jucător, însă nu e finalul poveștii mele profesionale, să fiți siguri de asta. Așadar ne revedem curând pentru începutul unui nou capitol frumos. Vă iubesc și vă mulțumesc din nou”, a fost mesajul lui Ribery pentru fani.