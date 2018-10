Avem cu ce ne lauda! Cei mai buni dansatori din lume sunt romani si vor sa le dea lectii fotbalistilor

Anca si Sebastian sunt campioni mondiali.

Campioni mondiali la dans, Anca si Sebastian se pregatesc de Romania-Serbia. Se antreneaza pe muzica lui Smiley si a lui Bregovic.

De zece ani Anca si Sebastian danseaza impreuna. Baiatul si-a incercat norocul la fotbal inainte sa se apuce de dans si spune ca dansul e mai complex.

"Am facut si balet cand eram mica, am facut si inot, dar avdevarul e ca dansul e singurul la care am vrut sa merg in continuare!", marturiseste si Anca.