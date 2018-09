Au fost descoperite deja 5 ERORI MAJORE din FIFA 19! Petr Cech le-a scris imediat celor de la EA Sports: "Ati gresit, baieti!"

FIFA 19 a fost lansat astazi, iar pasionatii de jocuri electronice au descoperit deja 5 erori majore in FIFA 19.

FIFA 19 vine cu o multime de update-uri. Licentele complete pentru Serie A si La Liga, dar si modurile UCL si UEL.

In joc exista insa si 5 greseli majore pe care pasionatii de jocuri electronice s-au grabit sa le scoata in evidenta.

Hector Bellerin a devenit Elvis Presley

Bellerin s-a chinuit mult si bine sa-si lase parul sa creasca, dar in FIFA 19 are acelasi look ca si acum 2 sezoane. In loc sa semene cu Maluma, acesta aduce mai mult a Elvis Presley :))

Jorginho nu e tocmai Jorginho

E cert faptul ca Chelsea a semnat destul de tarziu cu Jorginho, dar cei de la EA Sports trebuiau sa-i adapteze detalile fetei fotbalistului adus pentru 50 de milioane de Lire de la Napoli.





Pentru Cech siguranta este cea mai importanta :))

Stim cu totii ca atunci cand este pe teren, Cech poarta o casca de protectie. Cei de la FIFA duc acest lucru la nivelul urmator si o sa-l vedem pe portarul lui Arsenal purtand casca respectiva chiar si atunci cand merge sa semneze prelungirea contractului. :)) Saftey first!

It’s wrong guys ... I’d wear a tie ???????????? pic.twitter.com/0qGSK3TvHg — Petr Cech (@PetrCech) 27 septembrie 2018

E imposibil sa-i "furi" mingea lui Mbappe

Cei de la FIFA l-au considerat cel mai bun din lume pe Modric, dar baietii de la EA Sports l-au facut imbatabil pe tanarul Mbappe.

Stadionul lui Newcastle este putin prea realistic

Este de notorietate conflictul dintre suporterii lui Newcastle si Mike Ashley, proprietarul clubului. Deseori la meciurile de pe teren propriu apare banner-ul "Ashley Out", iar cei de la EA Sports s-au grabit sa-l introduca si in joc. Probabil ca patronul lui Newcastle o sa-si faca cariera cu alta echipa :))

Jocul celor de la EA Sports este cel mai vandut simulator de fotbal din lume. Odata cu achizitionarea drepturilor pentru Champions League si Europa League, rivalii de la PES au decazut si mai mult.