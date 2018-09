Clasic Zlatan! Cum a reactionat Ibrahimovic cand a aflat ca FIFA i-a dat lui Salah premiul Puskas :)

Zlatan Ibrahimovic a aflat de la jurnalisti ca FIFA i-a dat lui Salah premiul Puskas. El a raspuns ca nu l-a interesat acest aspect, din moment ce FIFA nu a nominalizat si una dintre reusitele sale.

"Nu am vazut candidatii. Daca golul meu nu a fost acolo, nu m-a interesat", a raspuns el.

Ibrahimovic a ajuns recent la 500 de goluri marcate in intreaga cariera. El a punctat in FC Toronto - LA Galaxy si a fost ovationat inclusiv de fanii gazdelor.

"Cei de la Toronto au avut parte de onoarea de a le fi marcat golul 500 din cariera", a spus el.

