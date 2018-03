Argentinianul de la echipa Timisoarei la rugby a fost ocupat de 8 martie! Ce surpriza le-a facut fetelor la mall

La rugby sunt si antrenori de gramada. Un argentinian a aterizat la Timisoara si a aranjat prima gramada la mall.

Leonardo Ulises il cheama pe argentinianul venit in Banat ca sa-i invete pe rugbystii Timisoarei cum sa castige luptele in gramada. Prima lui misiune a fost sa imparta flori de 8 martie.



Si rugbystii de la Cluj au iesit in oras si au impartit lalele.