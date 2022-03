"Am senzația de deja vu". Drama pe care o trăiește Marc Marquez după accidentul teribil din Indonezia: cât va lipsi

După primele analize efectuate în Indonezia, care au exclus leziuni grave, Marquez a resimţit un disconfort vizual în timpul călătoriei spre Spania. Din acest motiv, el l-a revăzut pe oftalmologul Bernat Sanchez Dalmau, la o clinică din Barcelona, care a confirmat o recidivă a diplopiei de care Marquez a suferit în noiembrie 2021 şi anterior în 2011.

"Am senzaţia de deja vu. În timpul zborului înapoi în Spania, am avut probleme cu vederea. Am decis la sosire să merg la dr. Sanchez Dalmau şi mi-a confirmat că sufăr de un nou episod de diplopie (vedere dublă).

Din fericire, este mai puţin grav decât cel de la sfârşitul anului trecut. Dar deocamdată trebuie să mă odihnesc şi să aştept să văd cum evoluează problema mea. Ca întotdeauna, vă mulţumesc tuturor pentru sprijin", a scris Marc Marquez pe Twitter.

Marquez a fost examinat de o echipă medicală condusă de doctorul Samuel Antuna la o clinică din Madrid, unde a fost supus unei investigaţii complete pentru evaluarea contuziilor provocate de căzătură şi o rezonanţă magnetică cerebrală, care nu au dezvăluit nicio leziune.

Săptămâna viitoare, Marc Marquez va fi supus unui nou control pentru a se evalua evoluţia stării sale de sănătate şi previziunea perioadei estimate de recuperare pentru revenirea în competiţie.

După accidentul din Indonezia, echipa medicală de la MotoGP a confirmat că Marquez a suferit o comoţie cerebrală şi mai multe politraumatisme înainte de a fi transferat la spitalul din Mataram, capitala insulei Lombok, unde a fost supus unui control medical mai exhaustiv şi unei tomografii, care e exclus răni grave. Ca măsură de precauţie, echipa medicală MotoGP împreună cu echipa Repsol Honda au decis de comun acord că pilotul să nu ia parte la cursă.

În prima cursă din acest sezon, Marquez s-a clasat pe locul cinci în Qatar.