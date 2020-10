"Doar prezentul conteaza la Real Madrid!" Zidane, fata in fata cu viitorul in 'El Clasico'! Cine sunt antrenorii care il pot inlocui in cazul unui nou esec

Real Madrid se gandeste serios la o schimbare de antrenor dupa infrangerile cu Cadiz si Sahtior Donetk.

Jurnalistii din Spania au scris despre problemele pe care le are Zinedine Zidane. Tehnicianul este obligat sa obtina un rezultat bun in 'El Clasico', sambata, de la ora 17:00. In caz contrar, sefii lui Real Madrid pot sa ia masuri, acestia avand deja cateva variante.

"Este in lumina reflectoarelor. Indoielile asupra viitorului sau ca antrenor al echipei incep sa creasca. Esecurile recente cu Cadiz si Sahtior Donetk au zguduit serios increderea sefilor de la Real Madrid in Zinedine Zidane. La pauza meciului de miercuri, telefoanele sefilor sunau non-stop.

Zidane are argumentele sale pentru a ramane. Are nu mai putin de 11 trofee cu Real Madrid, dintre care 3 UEFA Champions League castigate consecutiv. Dar la Madrid doar prezentul conteaza. O a treia infrangere la rand ar face sa sune alarma la Real Madrid.

Mauricio Pochettino, care este liber de contract, a apărut din nou in discutie, dupa esecul cu Sahtior. Numele lui Raul Gonzalez a fost si el pronuntat. Doar Zidane poate redresa situatie. Miza va fi una uriasa sambata", au scris jurnalistii spanioli de la publicatia As.