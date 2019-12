Zidane, cucerit de un pusti dupa El Clasico: el ii ofera postul de titular, Real i-a stabilit clauza de reziliere la 500 de milioane de euro

El Clasico s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

Fede Valverde, pustiul in varsta de doar 21 de ani, s-a facut remarcat in derby-ul cu Barcelona, iar Zidane a fost atat de impresionat de jocul tanarului uruguayan incat ii ofera direct postul de titular.

Potrivit Marca, Valverde l-a cucerit definitiv pe antrenorul Realului care vrea sa il foloseasca in primul "11" din acest moment. De altfel, Valverde este vazut drept inlocuitorul lui Casemiro.

Valverde a fost adus de Real in 2016 de la Penarol Montevideo in schimbul a 5 milioane de euro. In luna mai a acestui an, Valverde a semnat un contract valabil pana in 2025 cu Real, iar conducerea i-a stabilit o clauza de reziliere uriasa: 500 de milioane de euro.