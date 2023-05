Xavi dă indicii! Ce jucător vrea Barcelona să transfere: ”Este o prioritate”

Mijlocașul i-a anunțat deja pe șefii catalani că nu va mai continua din sezonul următor pe Camp Nou, astfel că Xavi se gândește să-i aducă un înlocuitor.

Antrenorul Barcelonei a oferit un ”indiciu” cu privire la campania de transferuri din această vară. Catalanii vor să-i aducă neapărat un înlocuitor lui Busquets.

”Trebuie să aducem un pivot în această vară, este o prioritate să avem un nou jucător acolo, după plecarea lui Busquets”, a spus Xavi, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Xavi sends clear message for Barcelona next signings: “We must sign a pivot this summer, it’s a priority to have new player there following Busquets’ exit”. ???????????? #FCB pic.twitter.com/T166YGQWYG