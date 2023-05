Xavi a explicat de ce prietenii Jordi Alba și Busquets au plecat de la FC Barcelona: „N-a fost o decizie personală!”

FC Barcelona a avut un parcurs excepțional în LaLiga în acest sezon. S-a încununat campioana Spaniei cu trei etape înainte de final, cu un avans de 13 puncte față de Atletico Madrid și 14 față de Real Madrid. Numai că, din această vară, Xavi Hernandez nu se va putea baza pe două nume importante: Sergio Busquets (34 ani) și Jordi Alba (34 ani).

Ambii au fost coechipier cu actualul antrenor al Barcelonei la echipa blaugrana și la naționala Spaniei. Însă, spre binele clubului din punct de vedere financiar, din cauza datoriilor pe care gruparea de pe Camp Nou le are, Jordi Alba și Sergio Buesquets au fost nevoiți să-și încheie aventura la campioana din LaLiga. De altfel, Xavi a mărturisit înaintea meciului cu Mallorca, de pe teren propriu, cât de greu i-a fost să se despartă de bunii săi prieteni.

„Este unul dintre cele mai dificile lucruri, gestionarea prietenilor cu care ai împărtășit atât de multe. Este greu de definit cum se despart prietenia și profesionalismul. Mi s-a întamplat cu Pique și Dani Alves, acum cu Jordi Alba si Busquets, desi cel din urmă a fost cel care nu a dorit să prelungească.

Nu a fost usor dar sunt aici sa iau decizii si poziția de antrenor este mai presus de orice. Eu dau prioritate clubului. Nu este o decizie personală, este una de grup”, a declarat Xavi la conferința de presă premergătoare meciului cu Mallorca.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media despre plecarea lui Jordi Alba de la FC Barcelona. Acesta a dezvăluit că fundașul stânga a recurs la această decizie, cu toate că mai avea un an de contract, pentru a-i ajuta pe catalani cu problemele financiare.

„Jordi Alba pleacă de la FC Barca pentru a ajuta clubul în situația financiară dificilă. Xavi și Laporta l-au lăsat să decidă, pentru că merita asta. El va lăsa acum ofertele să curgă”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter.

Jordi Alba leaves Barça to help the club in difficult financial situation. Xavi and Laporta let him decide as he deserved that. ???????????????? #FCB

Alba will leave main part of his salary for next season. No agreement with any club yet — he will start exploring all the options now. pic.twitter.com/AHdOdVhk96