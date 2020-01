Vor sa-l dea afara cu ORICE PRET! Cele 6 nume din care Barca isi va alege antrenorul pentru urmatoarele 6 luni! Anuntul momentului pe Camp Nou: cine e favorit sa vina

Eliminarea din semifinalele Supercupei Spaniei in fata lui Atletico a fost argumentul care l-a doborat definitiv pe Ernesto Valverde.

Barca a incercat sa-l convinga pe Xavi sa preia inca de acum echipa, insa fostul mijlocas a transmis ca ia in calcul revenirea pe Camp Nou doar de la vara. Xavi e in plin sezon cu Al Sadd, insa nu asta il tine in Qatar, ci temerile legate de un start nefast pe banca Barcelonei.

Conform Sport.es, catalanii au 6 nume pe lista inlocuitorilor lui Valverde. Se cauta o solutie pentru urmatoarele 6 luni! Quique Setien, Robert Martinez, Milito, Koeman, Gallardo si Henry sunt numele din care Barca vrea sa-si aleaga antrenorul. Valverde nu va fi concediat pana in momentul in care Barca nu va finaliza negocierile cu unul dintre antrenorii doriti. Sefii clubului nu iau in calcul numirea unui interimar dupa modelul Solskjaer la United sau Ljungberg la Arsenal.

Contractul lui Ernesto Valverde la Barcelona se termina in vara. Ambele parti pot activa o clauza de prelungire de un an. In acest moment, pana si sansele ca Valverde sa-si duca la final acordul sunt minime.

Sport.es scrie ca favoritul momentului pentru banca Barcelonei e Quique Setien. Fostul antrenor al lui Betis e placut de Barca datorita filosofiei sale ofensive si are avantajul ca e liber de contract. Problema lui Setien, la fel ca si a celorlalti antrenori aflati in discutii cu Barca, este ca nu vrea sa se angajeze pentru numai 6 luni, constient ca din vara prioritatea e venirea lui Xavi.