Formația antrenată de Xavi Hernandez s-a impus cu 3-2 în partida disputată în deplasare, golul victoriei fiind marcat în prelungiri.

Catalanii au deschis scorul în minutul 4 prin Araujo, însă au fost egalați în minutul 59, după reușita lui Soldevila. Situația s-a mai repetat încă de două ori. FC Barcelona a preluat conducerea după golurile marcate de Dembele și Raphina, însă de fiecare dată s-au văzut egalați, Soldevila bifând un hat-trick.

Calificarea în optimi a venit în minutul 104, Ansu Fati fiind cel care a fost decisiv.

"Același lucru s-a întâmplat și în partida cu Espanyol. Atunci a fost un semnal de alarmă și așa este și acum. E bine că am obținut calificarea. Ne-am complicat situația singuri. Am fost superiori, dar am făcut numeroase greșeli în apărare", a declarat Xavi la finalul partidei.