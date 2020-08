Veste uriasa pentru un jucator al Barcelonei! Koeman vrea sa il pastreze desi era dat ca si PLECAT: antrenorul il va suna personal

Ronald Koeman nu sta pe ganduri la Barcelona si este gata sa faca primele schimbari importante.

Rasturnare de situatie la Barcelona in cazul lui Coutinho (27 de ani). Ronald Koeman va face tot posibilul sa il pastreze pe brazilian la echipa. Desi era dat ca si plecat de pe Camp Nou in urma cu cateva saptamani, Coutinho face parte din planurile de viitor ale noului antrenor de la Barcelona.

Koeman il va suna personal pe Coutinho pentru a avea o discutie cu el si pentru a incerca sa-l convinga sa ramana in continuare la echipa, anunta Mundo Deportivo.

Brazilianul a fost adus pe Camp Nou in 2018, cand Barcelona ii platea lui Liverpool incredibila suma de 145 de milioane de euro! Mutarea era vazuta ca o adevarata lovitura, insa Coutinho nu a reusit sa se integreze la Barcelona si a evoluat doar 76 de meciuri in tricoul catalanilor.

In sezonul trecut a fost imprumutat la Bayern Munchen, insa acum va avea parte de o noua sansa la Barcelona.

Primeste Coutinho sansa sa joace pe postul care l-a consacrat?

Ronald Koeman a scos in evidenta faptul ca mai multi jucatori au fost folositi la Barcelona pe posturi diferite fata de cele care i-au consacrat. Antrenorul olandez a dat exemplul cazul lui Griezmann, un alt jucator pe care s-a oferit un sac de bani, si care a fost folosit extrema, desi la baza este atacant central.

Coutinho s-a confruntat cu aceeasi situatie pe Camp Nou. Desi brazilianul a cunoscut cele mai mari performante ca mijlocas central, in spatele varfului, la Barcelona a fost trimis in banda.

"Cu tot respectul, Griezmann nu este o extrema. Are nevoie sa joace acolo unde a jucat toata viata, unde isi pune toate calitatile sale in valoare. Cred ca acesta este cel mai important lucru pentru un antrenor: cunoasterea jucatorilor sai si posibilitatea de a obtine cat mai mult de pe urma lor, iar asta incepe prin a ii pune in pozitiile lor in teren", spunea Koeman in urma cu cateva zile, pentru NOS Voetbal.

Coutinho mai are contract cu Barcelona pana in iunie 2023. Brazilianul este evaluat la 56 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

11 goluri si 9 pase decisive a reusit Coutinho la Bayern in sezonul trecut. Mijlocasul a reusit si o dubla in umilinta istorica din meciul Bayern 8-2 Barcelona.