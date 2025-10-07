Veste excelentă primită de FC Barcelona în cazul lui Lamine Yamal!

Veste excelentă primită de FC Barcelona &icirc;n cazul lui Lamine Yamal! La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Prezenţa lui Lamine Yamal în meciul împotriva Real Madrid, pe 26 octombrie, a fost pusă sub semnul întrebării după ce accidentarea sa la osul pubian s-a agravat.

TAGS:
Lamine Yamalfc barcelonaReal Madrid
Din articol

Lamine Yamal va putea juca în El Clasico

Ultimele vești sunt însă încurajatoare pentru FC Barcelona, deoarece, potrivit cotidianului madrilen Marca, tânărul spaniol va fi în cele din urmă pregătit să joace în El Clasico.

Lamine Yamal nu a făcut deplasarea cu echipa Spaniei pentru a juca în meciurile împotriva Georgiei şi Bulgariei în cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială.

Jucătorul în vârstă de 18 ani urmează un program intens de recuperare cu scopul de a se alătura echipei cât mai repede posibil.

Yamal ar putea chiar să revină pe teren pe 18 octombrie, în meciul împotriva lui Girona, şi ar putea juca apoi în partidele împotriva lui Olympiacos, în Liga Campionilor, şi în Clasico, împotriva lui Real Madrid, pe Bernabéu.

News.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în patru județe
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli &icirc;nchise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate &icirc;n patru județe
ULTIMELE STIRI
Leo Grozavu, dur după ce a urcat pe primul loc &icirc;n Superliga: O pată pe imaginea clubului! Nu e normal așa ceva
Leo Grozavu, dur după ce a urcat pe primul loc în Superliga: "O pată pe imaginea clubului! Nu e normal așa ceva"
FRF a decis &icirc;n ultimul moment! Mutarea care &icirc;l mulțumește pe MM Stoica &icirc;naintea meciului cu Moldova
FRF a decis în ultimul moment! Mutarea care îl mulțumește pe MM Stoica înaintea meciului cu Moldova
Dennis Man i-a impresionat pe olandezi! Fost jucător la PSV: Acum se vede de ce s-au plătit 8 milioane pe el
Dennis Man i-a impresionat pe olandezi! Fost jucător la PSV: "Acum se vede de ce s-au plătit 8 milioane pe el"
A aflat că va rata tot sezonul după FCSB &ndash; Universitatea Craiova și a reacționat: &rdquo;Nu e un sf&acirc;rșit!&rdquo;
A aflat că va rata tot sezonul după FCSB – Universitatea Craiova și a reacționat: ”Nu e un sfârșit!”
Secretul lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală! Metoda inovatoare care i-a permis să c&acirc;știge la Tokyo cu glezna sucită
Secretul lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală! Metoda inovatoare care i-a permis să câștige la Tokyo cu glezna sucită
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Edward Iordănescu, OUT de la Legia! &rdquo;Ridicol, are dublă personalitate&rdquo;

Edward Iordănescu, OUT de la Legia! ”Ridicol, are dublă personalitate”

OUT de la Barcelona! Catalanii vor să scape de el și i-au fixat deja prețul

OUT de la Barcelona! Catalanii vor să scape de el și i-au fixat deja prețul

Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate

Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate

Reacția lui Valeriu Iftime, după ce FC Botoșani a devenit lider &icirc;n Superligă: &rdquo;Nu mă pregătesc de Champions League&rdquo;

Reacția lui Valeriu Iftime, după ce FC Botoșani a devenit lider în Superligă: ”Nu mă pregătesc de Champions League”

Mult succes! Criticat de Gigi Becali, și-a făcut bagajele și a urcat &icirc;n avion! Mesajul clubului

"Mult succes!" Criticat de Gigi Becali, și-a făcut bagajele și a urcat în avion! Mesajul clubului

Gigi Becali nu mai are răbdare și-l amenință direct pe Dennis Politic: &Icirc;l dau cadou dacă nu face ravagii!

Gigi Becali nu mai are răbdare și-l amenință direct pe Dennis Politic: "Îl dau cadou dacă nu face ravagii!"



Recomandarile redactiei
Leo Grozavu, dur după ce a urcat pe primul loc &icirc;n Superliga: O pată pe imaginea clubului! Nu e normal așa ceva
Leo Grozavu, dur după ce a urcat pe primul loc în Superliga: "O pată pe imaginea clubului! Nu e normal așa ceva"
FRF a decis &icirc;n ultimul moment! Mutarea care &icirc;l mulțumește pe MM Stoica &icirc;naintea meciului cu Moldova
FRF a decis în ultimul moment! Mutarea care îl mulțumește pe MM Stoica înaintea meciului cu Moldova
Dennis Man i-a impresionat pe olandezi! Fost jucător la PSV: Acum se vede de ce s-au plătit 8 milioane pe el
Dennis Man i-a impresionat pe olandezi! Fost jucător la PSV: "Acum se vede de ce s-au plătit 8 milioane pe el"
A aflat că va rata tot sezonul după FCSB &ndash; Universitatea Craiova și a reacționat: &rdquo;Nu e un sf&acirc;rșit!&rdquo;
A aflat că va rata tot sezonul după FCSB – Universitatea Craiova și a reacționat: ”Nu e un sfârșit!”
Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul
Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul
Alte subiecte de interes
&Icirc;nchisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost &icirc;njunghiat: &rdquo;Mi-a fost teamă! Am fost &icirc;ntre viață și moarte!&rdquo;
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit &icirc;nlocuitor pentru Ilkay Gundogan!&nbsp;
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli &icirc;nchise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate &icirc;n patru județe

stirileprotv LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în patru județe

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Surse: CCR va am&acirc;na din nou decizia &icirc;n cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea

stirileprotv Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea

Cristian Diaconescu, viitor ambasador &icirc;n Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse

stirileprotv Cristian Diaconescu, viitor ambasador în Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!