Supercupa Spaniei 2026 se va disputa în Arabia Saudită, la Jeddah.

Loc de organizare de şase ani, cu excepţia anului 2021, ţara din Orientul Mijlociu va găzdui cele trei meciuri ale competiţiei, care se vor desfăşura între 7 şi 11 ianuarie.

FC Barcelona - Athletic Bilbao și Atletico Madrid - Real Madrid sunt semifinalele, a anunțat federația



Federaţia spaniolă de fotbal a anunţat că deţinătoarea trofeului, FC Barcelona, va înfrunta Athletic Bilbao.

Cealaltă semifinală va fi un derby între Atlético Madrid şi Real Madrid. Este a treia confruntare dintre cele două echipe din capitală în acest sezon, prima fiind câştigată detaşat zilele trecute de echipa lui Diego Simeone (5-2).

Cine participă la Supercupa Spaniei



Supercupa Spaniei reuneşte, din 2020, patru echipe: cele două finaliste ale Cupei Regelui, precum şi campioana şi vicecampioana Ligii, ”careu de ași” care poate include şi echipa clasată pe locul al treilea sau al patrulea, dacă anumite echipe se califică pe ambele căi, informează news.ro.

FC Barcelona, care a câştigat toate trofeele în Spania în sezonul trecut (La Liga, Copa del Rey și Supercopa de España), s-a calificat după ce a câştigat campioonatul și Cupa (3-2, pe 26 aprilie). Finalista, Real Madrid, şi-a ”recuperat” şi ea biletul pentru competiţie.

Deoarece Barca și Real au terminat pe primul şi al doilea loc în campionat, acest lucru a permis echipei Atlético Madrid, a treia, şi echipei Athletic Bilbao, a patra, să li se alăture pentru a disputa Supercupa Spaniei.

