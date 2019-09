ULTIMA ORA | S-a stabilit in ce zi si la ce ora se va juca EL CLASICO! Cand va fi cel mai asteptat meci al planetei

S-au stabilit ziua si ora in care se va juca Barcelona-Real Madrid.

Primul El Clasico din acest sezon se va juca in 26 octombrie 2019 de la ora 14:00, ora Romaniei. Cele doua mari rivale se vor infrunta pe Camp Nou, in fata unui stadion plin.

In acest moment Barcelona ocupa locul 4 in campionat, acumuland 10 puncte, dupa victoria de aseara in fata celor de la Villarreal. Messi s-a accidentat aseara, iar Valverde a decis sa il schimbe la pauza, pentru a nu risca o accidentare si mai grava, iar in locul sau a intrat Dembele. Pana la ora jocului din El Clasico sansele ca Messi sa fie titular sunt foarte mari.

De partea cealalta, Real Madrid are un moral excelent dupa victoria din deplasare de la Sevilla si se afla pe locul 3 in La Liga cu 11 puncte, nefiind invinsa in acest start de campionat.