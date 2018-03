ULTIMA ORA | Messi, OUT din lotul Barcelonei pentru meciul cu Malaga din aceasta seara! Anuntul oficial al clubului: de ce lipseste starul argentinian

Starul Lionel Messi a fost scos din lot pentru meciul cu Malaga, partida care se va disputa in aceasta seara cu incepere de la ora 21:45. Anuntul a fost facut pe contul oficial de Twitter al echipei din Camp Nou.

Barcelona invoca "motive personale" in cazul absentei. Locul lui Messi in lot va fi luat de Ywrry Mina. Nelson Semedo, Denis Suarez si Andres Iniesta, toti accidentati, vor lipsi si ei din lotul Barcelonei.

[LAST MINUTE] Change to the squad. Messi is out for personal reasons and Yerry Mina takes his place